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00:26 (мск), источник: Газета.Ру

Определился соперник сборной России в финале чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная Португалии обыграла Испанию (3:2) в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу.

Россия
ПортугалияЧемпионат Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Испанцы вели после первого тайма со счетом 2:0 благодаря голам Рауля Гомеса и Мигеля Мельядо. Во второй половине встречи португальцы сначала сравняли счет после забитых мячей Бруну Коэлью и Зикки, а за минуту до финального свистка вырвали путевку в финал. Зикки оформил дубль.

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В другом полуфинале сборная России оказалась сильнее украинской команды со счетом 3:2. У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина. На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

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Финал состоится 6 февраля.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене. Турнир стартовал 19 января. Действующим чемпионом соревнований является национальная команда Португалии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную страны по мини-футболу после поражения от России в полуфинале чемпионата Европы.

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