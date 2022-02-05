РФС потребовал от УЕФА расследовать поведение украинских болельщиков на матче чемпионата Европы по мини-футболу

"Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу.

Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы убийству российских граждан.

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Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.

В связи с этим РФС обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов", — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Напомним, украинские болельщики скандировали националистические лозунги во время игры сборных. Россия в итоге вышла в финал, обыграв Украину со счетом 3:2.