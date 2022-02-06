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20:47 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик Казахстана на Евро-2022 по футзалу остался без медалей

На Евро-2022 по футзалу в Нидерландах завершился матч за третье место, в котором встречались команды Испании и Украины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: twitter.com/UEFAFutsal

Матч закончился победой испанцев со счетом 4:1, которые завоевали бронзовые медали континентального первенства.

Счет в матче на 11-й минуте открыл Мигель Мельядо. На 17-й минуте Игорь Чернявский восстановил равновесие, но в концовке первого тайма Франсиско Солано вновь вывел испанцев вперед. После перерыва Бойис и Адольфо Фернандес довели дело до уверенной победы сборной Испании.

Напомним, в четвертьфинале сборная Украины выбила с турнира Казахстан, выиграв со счетом 5:3.

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