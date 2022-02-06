Обидчик Казахстана на Евро-2022 по футзалу остался без медалей

Счет в матче на 11-й минуте открыл Мигель Мельядо. На 17-й минуте Игорь Чернявский восстановил равновесие, но в концовке первого тайма Франсиско Солано вновь вывел испанцев вперед. После перерыва Бойис и Адольфо Фернандес довели дело до уверенной победы сборной Испании.