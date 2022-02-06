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21:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России проиграла Португалии в финале ЧЕ по мини-футболу

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мужская сборная России по мини-футболу проиграла команде Португалии в финале чемпионата Европы в Нидерландах.

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Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счетом 4:2 (1:2) в пользу португальцев. В составе победителей отличились Томаш Паку (19-я минута), Андре Коэлью (27, 32) и Пани (40). У россиян отличились Антон Соколов (10) и Андрей Афанасьев (13).

В матче за третье место сборная Украины уступила команде Испании — 1:4 (1:2).

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