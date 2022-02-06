Казахстанец Оразов стал лучшим бомбардиром Евро-2022 по футзалу

Игрок сборной Казахстана смог забить семь голов на турнире, а также отметился двумя ассистами. При этом сборная Казахстана сыграла только четыре матча на турнире, проиграв Украине в четвертьфинале.

По пять голов на турнире забили сразу три россиянина Артем Антошкин (пять ассистов), Иван Чишкала (один ассист) и Антон Соколов.