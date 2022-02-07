«Не стыдно за игру». Россияне завоевали серебро на чемпионате Европы по мини-футболу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по мини-футболу в воскресенье проиграла португальцам со счетом 2:4 в финальном матче чемпионата Европы в Нидерландах и завоевала серебряные медали. Третье место на турнире заняла команда Испании, которая во встрече за третье место победила украинцев со счетом 4:1.

Читайте также Сборная России проиграла Португалии в финале ЧЕ по мини-футболу

В воскресенье стало известно, что один из лидеров сборной России Робиньо, который не играл в полуфинале против украинцев (3:2), пропустит финальный матч с португальцами из-за травмы.

В первом тайме россияне владели инициативой, команда плотно играла с португальцами и нередко создавала у их ворот опасные моменты. В одном из них после удара Артема Антошкина мяч пролетел рядом с верхним правым углом ворот. Вскоре игровое преимущество вылилось в забитый гол сборной России: на 10-й минуте Паулиньо сделал заброс на Антона Соколова, который обработал мяч и низом пробил мимо голкипера соперников Андре Соузы. Через три минуты Андрей Афанасьев увеличил преимущество россиян — Антошкин сделал передачу с фланга к штрафной, где нападающий низом покатил мяч мимо Соузы.

Российская команда до конца первого тайма имела немало шансов на взятие ворот, но не смогла их использовать. При этом португальцы после двух пропущенных мячей тоже стали активнее действовать в атаке. Перед перерывом сборной Португалии удалось отыграть один мяч. На 19-й минуте Томашу Пасу с аута выкатили мяч в центр, откуда защитник низом отправил его в ворота.

Во втором тайме португальцы захватили преимущество, они уже больше акцентировались на игре в атаке. На 27-й минуте сборная Португалии сравняла счет — Андре Коэлью с аута совершил сильный удар по воротам, но мяч коснулся голкипера россиян Дмитрия Путилова, из-за чего гол был засчитан. Если бы вратарь не коснулся мяча, то по правилам, взятие ворот было бы отменено. После равенства в счете обе команды продолжали атаковать, но успешнее были португальцы.

На 32-й минуте отличился Коэлью после того, как его вывели на пустые ворота. В борьбе с ним не успел Артем Ниязов. В конце матча россияне начали играть в пять полевых, команда создала несколько атак, но не смогла их реализовать. На 40-й минуте португалец Пани Варела забил гол в пустые ворота.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44bffe731f809dd66024" data-vnd="44bffe731f809dd66024" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44bffe731f809dd66024" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможны перемены в тренерском штабе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что национальная команда сделала все, чтобы страна могла гордиться.

«Хочу поблагодарить футболистов и тренерский штаб сборной России за достойно проведенный чемпионат Европы, — сказал Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. — На протяжении всего турнира команда показывала яркую игру и продемонстрировала настоящий характер. К сожалению, в финале против одного из сильнейших соперников в мире удача отвернулась от нашей сборной. Тем не менее хочу подчеркнуть, что команда сделала все возможное, чтобы страна могла ею гордиться».

Читайте также РФС потребовал от УЕФА расследовать поведение украинских болельщиков на матче чемпионата Европы по мини-футболу

Старший тренер сборной России Сергей Скорович заявил, что гордится игрой команды в финале. «Думаю, ключевым стало то, что мы не реализовали ряд своих возможностей при счете 2:0, — сказал Скорович, комментарий которого приводит пресс-служба АМФР. — Мы могли сделать преимущество еще более крупным, а так пропустили со стандарта и ушли на перерыв с минимальным перевесом. Во втором тайме у португальцев по большому счету мало что получалось, игра была равной».

«В финале чемпионата Европы играют лучшие команды — самые достойные соперники, кто-то один должен стать победителем. Увы, это не мы. При этом нам не стыдно за ту работу, которую мы провели. Я горжусь командой, которая сражалась и боролась до последнего, имела шансы переломить сложившуюся ситуацию. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые переживали за нас, горжусь тем, что мы россияне и так ярко играли на этом чемпионате», — добавил он.

Президент АМФР Эмиль Алиев после игры рассказал ТАСС, что смена старшего тренера российской команды после финала чемпионата Европы возможна. «По горячим следам такие решения не принимаются, — сказал Алиев, отвечая на вопрос о том, возможна ли смена главного тренера сборной России. — У Сергея Скоровича контракт рассчитан до 1 апреля. Мы будем обсуждать [этот вопрос], перемены возможны».

Скорович занимает пост старшего тренера сборной России с 2009 года. Под его руководством национальная команда четыре раза становилась серебряным призером чемпионата Европы (2012, 2014, 2016, 2022), в 2018 году она стала бронзовым призером турнира. В 2016 году на чемпионате мира в Колумбии россияне заняли второе место, уступив в финале сборной Аргентины.

Российской команде не хватило прыти

Алиев считает, что сборную России не в чем упрекнуть в финале чемпионата Европы. «Я бы охарактеризовал финал так: одна достойная команда проиграла другой, — отметил он. — Упрекнуть наших ребят в отсутствии самоотдачи или еще чем-то язык не поворачивается. Тактика, выбранная тренерским штабом во главе с Сергеем Скоровичем, в первом тайме работала идеально. Во втором она практически сходила на нет из-за отсутствия необходимого объема сил у наших футболистов: была выбрана очень энергозатратная тактика — все время играть в прессинг».

Читайте также Опубликовано видео невероятного гола россиянина в полуфинале ЧЕ с Украиной

По словам почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, российская команда показала образцовую игру в первом тайме, но во второй половине встречи соперник был сильнее. «Несмотря на поражение, нужно команду поздравить, хороший результат — второе место, показали хорошую организацию игры во многих матчах, — сказал Колосков ТАСС. — Первый тайм со стороны нашей сборной был образцово-показательный, все получалось, грамотно играли в обороне, смело шли в обводку, убегали в контратаки. В первом тайме мы полностью переиграли португальцев. А потом случилось то, что случилось».

Почетный президент АМФР, бывший старший тренер российской команды Семен Андреев считает, что сборная России во втором тайме финала не показала той заряженности, которая была в первой половине встречи. «Нам во втором тайме, может быть, не хватило той заряженности, которая была в первом, — сказал Андреев ТАСС. — Ребята старались, но такой прыти, как в первом тайме, не показали. В первом тайме они практически все перекрыли, и Португалия играла вторым номером, не могла проявить себя в атаке. Анализ игры португальцев показал, что они не любят высокий прессинг, когда мы не стали в нем дорабатывать, соперник получил некоторые возможности для острых атак. Хотя их было не так много, как у нас».

На пути к финалу сборная России выиграла группу С, в которой выступали команды Словакии (7:1), Хорватии (4:0) и Польши (5:1). В четвертьфинале российская команда обыграла грузин (3:1), в полуфинале оказалась сильнее украинцев (3:2). Португальцы выиграли группу А с командами Украины (1:0), Нидерландов (4:1) и Сербии (4:2). На стадии четвертьфинала сборная Португалии победила финнов (3:2), в полуфинале оказалась сильнее испанцев (3:2).