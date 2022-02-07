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19:10 (мск), источник: ТАСС

УЕФА ответил на обращение РФС по матчу с украинцами на чемпионате Европы по мини-футболу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Отчеты по итогам матча ½ финала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины находятся на рассмотрении у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

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Источник: AFP 2021

4 февраля россияне обыграли украинцев со счетом 3:2. Украинские болельщики не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. Организаторы несколько раз обращались к ним с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения. На следующий день РФС направил обращение в УЕФА, потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам встречи.

«Официальные отчеты по этому матчу все еще пересматриваются. В связи с этим на данном этапе нам нечего сообщить», — заявили ТАСС в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос о том, будет ли организация проводить разбирательство по данному делу.

По итогам турнира, прошедшего в Нидерландах, россияне заняли второе место, украинцы — четвертое.

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