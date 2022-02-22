Гегемония «Кайрата» скоро закончится? Что происходит в главном футзальном клубе страны

Этой зимой «Кайрату» приходится бороться с довольно серьезными кадровыми перестановками. Так, клуб уже отпустил в аренду в российские клубы ценных игроков и защитников, которые внесли немалый вклад в успех алматинцев, — Дугласа Жуниора и Ранжела.
Последний выступал за алматинский клуб с 2018 года, сыграл 90 матчей и забил 50 голов.
Ранжел должен был присоединиться к российскому клубу «Динамо-Самара», но переход так и не состоялся из-за задержания его президента по делу о взятке. Теперь бразилец решил вернуться на родину — он будет выступать за команду «Пату Футзал» из города Пату-Бранку (штат Парана).
Дуглас же будет выступать в чемпионате России за КПРФ в аренде до конца сезона. Не исключается, что «кайратовцы» продлят с ним контракт.
Стоит отметить, что потеря обоих игроков — огромная трагедия не только для «Кайрата», но и для всего казахстанского футзала, ведь эти двое являются одними из лучших игроков мира.
На смену им пришли игрок сборной Венесуэлы Карлос Санс, бразилец Шашу и россиянин Андрей Графский.
Также команду могут покинуть Савио и Витао. Последовать за ними могут не только иностранцы — один из самых опытных игроков «Кайрата» Чингиз Есенаманов также среди тех, кто, вероятно, покинет клуб. Заинтересованность в его услугах, кстати, проявляют другие клубы Казахстана — переход одного из лучших бомбардиров сборной страны может здорово усилить любого конкурента.
Возможно, именно непопадание в ЛЧ стало главной причиной массового ухода игроков. Алматинцы не смогли пробиться в финальную стадию Лиги чемпионов, заняв лишь третье место в группе элитного раунда. После этого клубом было принято решение отдать некоторых легионеров и сосредоточиться на чемпионате Казахстана.
Но даже в национальном первенстве у «Кайрата» не все идеально — 19 февраля подопечные Кака позволили себе по-настоящему сенсационную осечку в игре против «Каспия», сыграв с ним вничью (1:1).
Это стало уже четвертой осечкой алматинцев в сезоне. Конечно же, можно сказать, что ситуация уж точно не кризисная, но как минимум необычная — чемпионы Казахстана редко допускают даже такое мизерное количество ошибок.
Конечно же, в этом случае нельзя не упомянуть простой человеческий фактор — несмотря на то, что «Кайрат» напоминает машину для уничтожения всех футзальных команд Казахстана, он ей все же не является. Возможно, уход лидеров, а также смена поколений все же скажется на игре чемпионов, и им уже в ближайшее время придется расстаться с короной, которой они владеют почти 20 лет.