«Спартак-Донецк» возглавит турнирную таблицу Высшей лиги по мини-футболу после того, как «Спартак» прекратил существование
Мини-футбольный клуб «Спартак-Донецк» возглавит турнирную таблицу Париматч — Высшей лиги после снятия с розыгрыша «Спартака».
Мини-футбольный клуб «Спартак-Донецк» возглавит турнирную таблицу Париматч — Высшей лиги после снятия с розыгрыша «Спартака».
В текущем сезоне «Спартак» занимал первое место, набрав 46 очков. Столько же у «Спартака-Донецк». 26 февраля у московского «Спартака» был запланирован матч с этой командой.
«Спартак-Донецк» стал участником Высшей лиги в сезоне-2020/21, официальный адрес клуба — Ростовская область.
Высшая лига — это второй дивизион чемпионата России по мини-футболу, находится между Суперлигой и Первой лигой.