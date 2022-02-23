Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:30
Уотфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22.02
Вильярреал
Ювентус
11
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
13:13 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак-Донецк» возглавит турнирную таблицу Высшей лиги по мини-футболу после того, как «Спартак» прекратил существование

Мини-футбольный клуб «Спартак-Донецк» возглавит турнирную таблицу Париматч — Высшей лиги после снятия с розыгрыша «Спартака».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне «Спартак» занимал первое место, набрав 46 очков. Столько же у «Спартака-Донецк». 26 февраля у московского «Спартака» был запланирован матч с этой командой.

«Спартак-Донецк» стал участником Высшей лиги в сезоне-2020/21, официальный адрес клуба — Ростовская область.

Высшая лига — это второй дивизион чемпионата России по мини-футболу, находится между Суперлигой и Первой лигой.

 Камила Валиева: все, что известно к этому часу
ОИ-2022 все подробности: новости, медальный зачет, календарь и другое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь