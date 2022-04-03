ВРЗ закрепился на первом месте в таблице чемпионата Баларуси по мини-футболу

Свою 19-ю викторию в матчах нынешнего первенства гомельчане одержали сегодня, уверенно переиграв в гостях одного из аутсайдеров турнира «Лиду» с результатом 4:1.

Гродненское «УВД-Динамо» победило в Минске соперников из команды «Динамо-БНТУ» — 4:2. В заключительном поединке сегодняшнего игрового дня столичный клуб «Охрана-Динамо» принимает гостей из «Борисова-900».

Завтра в центральном поединке 24-го тура спортсмены БЧ сыграют в Гомеле с действующим чемпионом страны оршанским «Витэном». Столичный «Дорожник» у себя дома будет соперничать со светлогорским ЦКК.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: ВРЗ (Гомель) — 59 очков (22 матча), «Столица» (Минск) — 52 (22), «Витэн» (Орша) — 49 (21), БЧ (Гомель) — 48 (21).