ВРЗ закрепился на первом месте в таблице чемпионата Баларуси по мини-футболу
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою 19-ю викторию в матчах нынешнего первенства гомельчане одержали сегодня, уверенно переиграв в гостях одного из аутсайдеров турнира «Лиду» с результатом 4:1.
Гродненское «УВД-Динамо» победило в Минске соперников из команды «Динамо-БНТУ» — 4:2. В заключительном поединке сегодняшнего игрового дня столичный клуб «Охрана-Динамо» принимает гостей из «Борисова-900».
Завтра в центральном поединке 24-го тура спортсмены БЧ сыграют в Гомеле с действующим чемпионом страны оршанским «Витэном». Столичный «Дорожник» у себя дома будет соперничать со светлогорским ЦКК.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: ВРЗ (Гомель) — 59 очков (22 матча), «Столица» (Минск) — 52 (22), «Витэн» (Орша) — 49 (21), БЧ (Гомель) — 48 (21).
Список лучших бомбардиров возглавляет Владимир Пискун («Минск»), забивший 22 мяча, на один гол меньше в активе Владимира Жигалко («Столица»).