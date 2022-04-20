Игрок «Кайрата» рассказал о зарплатах в казахстанском футзале

— Да, это можно судить по чемпионату. Сейчас у нас девять команд, когда-то было пять-шесть команд. Развитие идет, потому что сейчас большая конкуренция в чемпионате. Будет шикарно, если увеличат до 12−14 команд. В целом, у нас в Казахстане, в любом городе очень много команд. Особенно в северных городах, где по девять месяцев зимы.

— У нас зарплат нет, но есть премиальные за результат. У нас все ребята патриоты. Премиальные платят за определенную выполненную задачу и это хорошо, потому что у тебя есть цель и стимул, чтобы заработать.

— Этот Чемпионат Европы получился тяжелым и то, что мы не прошли дальше в четвертьфинале, в совокупности сложилось, что так и должно было быть. Болельщики были расстроены, но и нам самим не нравится в первую очередь. Есть истинные болельщики, кто реально понимает и смотрит глубже, а есть те, кто где-то услышал, прочитал и говорят, что «футзал уже не тот», «старые», «зажрались», но никто не знает, что все к этому шло. На УТС в Астане нас было всего шесть человек и мы играли три на три, так как у пятерых был ковид. Также январские события и Игита, Дуглас и Тайнан не могли прилететь из Бразилии. Перед вылетом еще пять человек заразилась ковидом, включая главного тренера.