Сенсацией завершился матч «Кайрата» в ЧРК по футзалу

Клуб из Алматы открыл счет в первом тайме встречи с «Каспием» после голевого удара Даурена Турсагулова.

После перерыва соперникам не только удалось сравнять счет, но и выйти вперед. По два гола забили Арнольд Кнауб и Тьяго Кабеса.