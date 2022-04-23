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11:00 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсацией завершился матч «Кайрата» в ЧРК по футзалу

АФК «Кайрат» сенсационно упустил победу в очередном матче чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2022

Клуб из Алматы открыл счет в первом тайме встречи с «Каспием» после голевого удара Даурена Турсагулова.

После перерыва соперникам не только удалось сравнять счет, но и выйти вперед. По два гола забили Арнольд Кнауб и Тьяго Кабеса.

Таким образом, лидер чемпионата был неожиданно обыгран (1:4), а «Каспий» продолжает преследовать клубы из топ-3. «Кайрат» набрал 71 очко, а «Каспий» — 52. Между ними расположились «Аят» (57) и «Атырау» (54).

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