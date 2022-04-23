Сенсацией завершился матч «Кайрата» в ЧРК по футзалу
АФК «Кайрат» сенсационно упустил победу в очередном матче чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
АФК «Кайрат» сенсационно упустил победу в очередном матче чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клуб из Алматы открыл счет в первом тайме встречи с «Каспием» после голевого удара Даурена Турсагулова.
После перерыва соперникам не только удалось сравнять счет, но и выйти вперед. По два гола забили Арнольд Кнауб и Тьяго Кабеса.
Таким образом, лидер чемпионата был неожиданно обыгран (1:4), а «Каспий» продолжает преследовать клубы из топ-3. «Кайрат» набрал 71 очко, а «Каспий» — 52. Между ними расположились «Аят» (57) и «Атырау» (54).