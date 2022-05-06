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18:18 (мск), источник: Vesti.kz

В КФФ приняли решение по директору «Каспия» после скандального матча

Директор футзального «Каспия» Ержан Джамбиров отстранен до конца сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/mfc_caspiy/

Такое решение вынесено по итогам очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ).

«За удар официального лица соперника, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента на директора МФК “Каспий” Джамбирова Е. наложить дисциплинарное взыскание в виде запрета на нахождение в раздевалке и/или в технической зоне, где проводятся матчи чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2021/2022, до окончания сезона», — говорится в сообщении.

Напомним, что в матче «Каспия» и «Атырау» при счете 2:1 в пользу «нефтяников» произошла массовая потасовка. Встреча была прервана на 30 минут, а позже появилось видео конфликта. Встреча в Актау завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

Джамбиров утверждал, что один из судей матча Аслан Галаев предлагал «обеспечить качественное судейство за определенное вознаграждение».

Добавим, по поводу скандального матча в Актау резко высказались главный тренер сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака и капитан команды Игита — оба заявили, что в прошедшем туре был цирк.

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