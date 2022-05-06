В КФФ приняли решение по директору «Каспия» после скандального матча
Директор футзального «Каспия» Ержан Джамбиров отстранен до конца сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Директор футзального «Каспия» Ержан Джамбиров отстранен до конца сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Такое решение вынесено по итогам очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ).
«За удар официального лица соперника, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента на директора МФК “Каспий” Джамбирова Е. наложить дисциплинарное взыскание в виде запрета на нахождение в раздевалке и/или в технической зоне, где проводятся матчи чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2021/2022, до окончания сезона», — говорится в сообщении.
Напомним, что в матче «Каспия» и «Атырау» при счете 2:1 в пользу «нефтяников» произошла массовая потасовка. Встреча была прервана на 30 минут, а позже появилось видео конфликта. Встреча в Актау завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.
Джамбиров утверждал, что один из судей матча Аслан Галаев предлагал «обеспечить качественное судейство за определенное вознаграждение».
Добавим, по поводу скандального матча в Актау резко высказались главный тренер сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака и капитан команды Игита — оба заявили, что в прошедшем туре был цирк.