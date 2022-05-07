ВРЗ и «Столица» победили в первых матчах ¼ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

Лидер регулярного сезона гомельский ВРЗ переиграл на своей площадке минский клуб «Охрана-Динамо» с результатом 5:2. По голевому дублю у хозяев оформили Дмитрий Шимановский и Давид Асланян.

В минском спорткомплексе «Уручье» спортсмены «Столицы» разгромили светлогорский ЦКК с сухим счетом 8:0. В этой игре по два мяча забили Олег Горбенко, Дмитрий Шведко и Артем Козел. Вторые встречи в этих парах состоятся 11 мая в Минске и Светлогорске.

Завтра действующий чемпион страны оршанский «Витэн» встретится у себя дома с гродненским «УВД-Динамо», а в Гомеле местный БЧ будет соперничать с «Минском». В этих парах вторые матчи пройдут 12 мая.

Четвертьфинальные серии продлятся до двух побед одной из команд.

После финиша регулярного сезона 33-го национального первенства список лучших бомбардиров возглавляют Владимир Жигалко («Столица») и Владимир Пискун («Минск»), забившие по 23 мяча.

В финальной серии прошлого сезона «Витэн» обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзу БЧ был сильнее «Столицы».