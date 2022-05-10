Третий полуфиналист определился в чемпионате Казахстана по футзалу

В четвертьфинале «Атырау» победил «Актобе» (7:4, 2:3 и 5:1) в противостоянии до двух побед.

Решающий матч состоится в еще одной паре: уральский «Байтерек» и «Каспий» из Актау обменялись победами (5:1 и 3:4).