Третий полуфиналист определился в чемпионате Казахстана по футзалу
Клуб «Атырау» стал третьим полуфиналистом чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клуб «Атырау» стал третьим полуфиналистом чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале «Атырау» победил «Актобе» (7:4, 2:3 и 5:1) в противостоянии до двух побед.
Решающий матч состоится в еще одной паре: уральский «Байтерек» и «Каспий» из Актау обменялись победами (5:1 и 3:4).
Добавим, что первым полуфиналистом турнира стал «Кайрат» из Алматы, а следом за ним в следующий этап вышел рудненский «Аят».