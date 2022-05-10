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17:48 (мск), источник: Vesti.kz

Третий полуфиналист определился в чемпионате Казахстана по футзалу

Клуб «Атырау» стал третьим полуфиналистом чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/mfcatyrau_official/

В четвертьфинале «Атырау» победил «Актобе» (7:4, 2:3 и 5:1) в противостоянии до двух побед.
Решающий матч состоится в еще одной паре: уральский «Байтерек» и «Каспий» из Актау обменялись победами (5:1 и 3:4).

Добавим, что первым полуфиналистом турнира стал «Кайрат» из Алматы, а следом за ним в следующий этап вышел рудненский «Аят».

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