«Минск» пробился в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в третьем поединке четвертьфинальной серии минчане победили в Гомеле местный БЧ с сухим счетом 3:0. В их первой встрече гомельчане победили на своей арене с результатом 5:3, а потом минская команда у себя дома взяла реванш со счетом 5:1. В полуфинале соперником «Минска» будет «Столица», которая в четвертьфинале не оставила шансов на успех светлогорскому ЦКК — 8:0 (дома) и 8:1 (в гостях). Первый матч за попадание в финал состоится 18 мая на площадке минского дворца спорта «Уручье».

Во второе полуфинальной серии гродненский «УВД-Динамо», сенсационно обыгравший теперь уже экс-чемпиона страны оршанский «Витэн» (7:3 и 8:3), встретится с гомельским ВРЗ, который в ¼ финала дважды победил столичный клуб «Охрана-Динамо» (5:2 и 3:2). Борьбу за выход в финал соперники начнут 18 мая в Гомеле.

Полуфинальные баталии продлятся до трех викторий одной из команд.

В финальной серии прошлого сезона «Витэн» обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзу БЧ был сильнее «Столицы».