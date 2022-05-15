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22:50 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» пробился в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Минска» стали последними участниками полуфинальной стадии 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в третьем поединке четвертьфинальной серии минчане победили в Гомеле местный БЧ с сухим счетом 3:0. В их первой встрече гомельчане победили на своей арене с результатом 5:3, а потом минская команда у себя дома взяла реванш со счетом 5:1. В полуфинале соперником «Минска» будет «Столица», которая в четвертьфинале не оставила шансов на успех светлогорскому ЦКК — 8:0 (дома) и 8:1 (в гостях). Первый матч за попадание в финал состоится 18 мая на площадке минского дворца спорта «Уручье».

Во второе полуфинальной серии гродненский «УВД-Динамо», сенсационно обыгравший теперь уже экс-чемпиона страны оршанский «Витэн» (7:3 и 8:3), встретится с гомельским ВРЗ, который в ¼ финала дважды победил столичный клуб «Охрана-Динамо» (5:2 и 3:2). Борьбу за выход в финал соперники начнут 18 мая в Гомеле.

Полуфинальные баталии продлятся до трех викторий одной из команд.

В финальной серии прошлого сезона «Витэн» обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзу БЧ был сильнее «Столицы».

Самый титулованный клуб — минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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