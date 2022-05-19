ВРЗ победил «УВД-Динамо» в домашнем полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу

В первом домашнем матче серебряные призеры прошлого первенства имели большое преимущество и выиграли с разницей в четыре мяча — 5:1. Следующая встреча этих команд состоится 23 мая в Гродно, а 27 мая в Гомеле пройдет третий матч серии за выход в финал. На четвертьфинальной стадии гродненская дружина сенсационно обыграла чемпиона двух предыдущих сезонов оршанский «Витэн» (7:3 и 8:3). Гомельчане дважды победили столичный клуб «Охрана-Динамо» (5:2 и 3:2).

Вчера в стартовой игре другой полуфинальной пары спортсмены «Столицы» на паркете дворца спорта «Уручье» обыграли земляков из «Минска» со счетом 6:4. Второй матч серии до трех побед состоится 22 мая на площадке столичного спорткомплекса МАПИД, а 26 мая соперники вновь встретятся в «Уручье». В четвертьфинальной серии «Столица» не оставила шансов на успех светлогорскому ЦКК — 8:0 (дома) и 8:1 (в гостях). Спортсмены «Минска» одолели гомельский БЧ — 3:5 (в гостях), 5:1 (дома) и 3:0 (в гостях).

Список лучших бомбардиров нынешнего первенства возглавляет лидер атак «Столицы» Владимир Жигалко, забивший 26 мячей.

В финальной серии прошлого сезона «Витэн» обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзу БЧ был сильнее «Столицы».