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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» стал первым финалистом чемпионата Казахстана

«Кайрат» первым вышел в финал плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/afckairat/

В полуфинале алматинский клуб прошел «Атырау». Третий матч команд состоялся в Атырау и завершился со счетом 3:2 в пользу южан. В составе победителей отличились Даурен Турсагулов, Биржан Оразов и Альберт Акбаликов. У проигравших забивали Нурсултан Мадиев и Синезио Гимараэш.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3:0 в пользу «кайратовцев».

В другом полуфинале соперничают актауский «Каспий» и рудненский «Аят».

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