«Кайрат» стал первым финалистом чемпионата Казахстана

В полуфинале алматинский клуб прошел «Атырау». Третий матч команд состоялся в Атырау и завершился со счетом 3:2 в пользу южан. В составе победителей отличились Даурен Турсагулов, Биржан Оразов и Альберт Акбаликов. У проигравших забивали Нурсултан Мадиев и Синезио Гимараэш.