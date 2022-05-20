«Кайрат» стал первым финалистом чемпионата Казахстана
«Кайрат» первым вышел в финал плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» первым вышел в финал плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале алматинский клуб прошел «Атырау». Третий матч команд состоялся в Атырау и завершился со счетом 3:2 в пользу южан. В составе победителей отличились Даурен Турсагулов, Биржан Оразов и Альберт Акбаликов. У проигравших забивали Нурсултан Мадиев и Синезио Гимараэш.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3:0 в пользу «кайратовцев».
В другом полуфинале соперничают актауский «Каспий» и рудненский «Аят».