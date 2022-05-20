«Кайрат» подписал игрока европейской сборной

Игрок, права на которого принадлежат российской «Тюмени», будет выступать в алматинском клубе на правах аренды. По словам президента «Тюмени» Александра Попова, игрок может вернуться в команду в декабре.

«У Вилелы действующий контракт с “Тюменью”. Но следующий сезон он проведет в аренде в казахстанском “Кайрате”. Если политическая ситуация изменится, то мы его вернем», — заявил Попов.