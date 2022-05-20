«Кайрат» подписал игрока европейской сборной
Форвард сборной Азербайджана по футзалу Рафаэл Вилела продолжит карьеру в АФК «Кайрат», сообщает Azerisport.com.
Форвард сборной Азербайджана по футзалу Рафаэл Вилела продолжит карьеру в АФК «Кайрат», сообщает Azerisport.com.
Игрок, права на которого принадлежат российской «Тюмени», будет выступать в алматинском клубе на правах аренды. По словам президента «Тюмени» Александра Попова, игрок может вернуться в команду в декабре.
«У Вилелы действующий контракт с “Тюменью”. Но следующий сезон он проведет в аренде в казахстанском “Кайрате”. Если политическая ситуация изменится, то мы его вернем», — заявил Попов.
Напомним, «Кайрат» стал первым финалистом плей-офф чемпионата Казахстана. В полуфинальной серии алматинцы одолели «Атырау» по числу побед — 3:0.