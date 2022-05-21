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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

Определился соперник «Кайрата» по финалу чемпионата Казахстана

Рудненский «Аят» стал вторым финалистом плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2022

Рудненцы в третьем матче полуфинальной серии нанесли поражение «Каспию». Матч в Актау завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Теперь в финале «Аят» разыграет чемпионский титул с «Кайратом», который в полуфинале нанес поражение «Атырау».

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