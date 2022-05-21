Определился соперник «Кайрата» по финалу чемпионата Казахстана

Рудненцы в третьем матче полуфинальной серии нанесли поражение «Каспию». Матч в Актау завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Теперь в финале «Аят» разыграет чемпионский титул с «Кайратом», который в полуфинале нанес поражение «Атырау».