Определился соперник «Кайрата» по финалу чемпионата Казахстана
Рудненский «Аят» стал вторым финалистом плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рудненский «Аят» стал вторым финалистом плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рудненцы в третьем матче полуфинальной серии нанесли поражение «Каспию». Матч в Актау завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
Теперь в финале «Аят» разыграет чемпионский титул с «Кайратом», который в полуфинале нанес поражение «Атырау».