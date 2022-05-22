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22 мая, источник: БЕЛТА

«Столица» во второй раз победила «Минск» в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» во второй раз обыграли «Минск» в полуфинальной серии 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Второй поединок столичного дерби выдался очень напряженным. Команды поочередно выходили вперед и к окончанию основного времени счет был равным — 3:3. В овертайме этот результат не изменился, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне «Столицы» — 5:4. На старте полуфинальной стадии спортсмены «Столицы» победили со счетом 6:4. Третий матч серии до трех побед состоится 26 мая в спорткомплексе «Уручье». В четвертьфинальной серии «Столица» не оставила шансов на успех светлогорскому ЦКК — 8:0 (дома) и 8:1 (в гостях). Спортсмены «Минска» одолели гомельский БЧ — 3:5 (в гостях), 5:1 (дома) и 3:0 (в гостях).

В другой серии за выход в финал серебряный призер прошлого первенства гомельский ВРЗ победил у себя дома гродненский клуб «УВД-Динамо» — 5:1. Следующая встреча этих команд состоится 23 мая в Гродно, а 27 мая в Гомеле пройдет третий матч. На четвертьфинальной стадии гродненская дружина сенсационно обыграла чемпиона двух предыдущих сезонов оршанский «Витэн» (7:3 и 8:3). Гомельчане дважды победили столичный клуб «Охрана-Динамо» (5:2 и 3:2).

Список лучших бомбардиров нынешнего первенства возглавляет лидер атак «Столицы» Владимир Жигалко, забивший 26 мячей.

В финальной серии прошлого сезона «Витэн» обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзу БЧ был сильнее «Столицы».

Самый титулованный клуб — минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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