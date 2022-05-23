«УВД-Динамо» сравняло счет в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в Гродно еще за 5 минут до окончания встречи хозяева проигрывали серебряному призеру прошлого первенства гомельскому ВРЗ, но потом Давуд Штибегов и Максим Мишкель забили два мяча и динамовцы победили — 2:1. На прошлой неделе спортсмены ВРЗ на своей арене выиграли со счетом 5:1. Следующая встреча этих команд состоится 27 мая в Гомеле. На четвертьфинальной стадии гродненская дружина сенсационно обыграла победителя двух предыдущих чемпионатов оршанский «Витэн» (7:3 и 8:3). Гомельчане выиграли у столичного клуба «Охрана-Динамо» (5:2 и 3:2).

В другой полуфинальной серии спортсмены «Столицы» дважды обыграли «Минск». В первом матче они выиграли с результатом 6:4, а вчера вырвали победу в серии послематчевых пенальти — 5:4 (игровое время — 3:3). Третий поединок серии до трех побед состоится 26 мая в спорткомплексе «Уручье». В четвертьфиналах «Столица» не оставила шансов на успех светлогорскому ЦКК — 8:0 (дома) и 8:1 (в гостях), а спортсмены «Минска» одолели гомельский БЧ — 3:5 (в гостях), 5:1 (дома) и 3:0 (в гостях).

Список лучших бомбардиров нынешнего первенства возглавляет лидер атак «Столицы» Владимир Жигалко, забивший 27 мячей.

В финальной серии прошлого сезона «Витэн» обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзу БЧ был сильнее «Столицы».