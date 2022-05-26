«Столица» первой вышла в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» стали первыми финалистами 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» стали первыми финалистами 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в спорткомплексе «Уручье» в третьем поединке полуфинальной серии до трех побед «столичники» одолели в овертайме соперников из «Минска» со счетом 2:1. Когда до окончания дополнительного времени оставалось всего 30 секунд, один из лидеров «Минска» Владимир Пискун допустил грубую ошибку вблизи своих ворот и Павел Книга забил победный мяч. В первом матче «Столица» выиграла с результатом 6:4, а потом вырвала победу в серии послематчевых пенальти — 5:4 (игровое время — 3:3). В четвертьфиналах «Столица» не оставила шансов на успех светлогорскому ЦКК — 8:0 (дома) и 8:1 (в гостях), а «Минск» переиграл гомельский БЧ — 3:5 (в гостях), 5:1 (дома) и 3:0 (в гостях). Спортсмены «Столицы» в четвертый раз сыграют в решающей серии за чемпионский титул. Во всех предыдущих финалах они становились победителями.
Во второй полуфинальной серии пока равновесие. В первой игре вице-чемпион страны гомельский ВРЗ выиграл у гродненского клуба «УВД-Динамо» с результатом 5:1, а затем в Гродно динамовцы взяли реванш со счетом 2:1. На четвертьфинальной стадии гродненская дружина сенсационно обыграла победителя двух предыдущих чемпионатов оршанский «Витэн» (7:3 и 8:3). Гомельчане выиграли у столичного клуба «Охрана-Динамо» (5:2 и 3:2).
Список лучших бомбардиров нынешнего первенства возглавляет лидер атак «Столицы» Владимир Жигалко, забивший 27 мячей.
В финальной серии прошлого сезона «Витэн» обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзу БЧ был сильнее «Столицы».
Самый титулованный клуб — минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».