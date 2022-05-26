«Столица» первой вышла в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в спорткомплексе «Уручье» в третьем поединке полуфинальной серии до трех побед «столичники» одолели в овертайме соперников из «Минска» со счетом 2:1. Когда до окончания дополнительного времени оставалось всего 30 секунд, один из лидеров «Минска» Владимир Пискун допустил грубую ошибку вблизи своих ворот и Павел Книга забил победный мяч. В первом матче «Столица» выиграла с результатом 6:4, а потом вырвала победу в серии послематчевых пенальти — 5:4 (игровое время — 3:3). В четвертьфиналах «Столица» не оставила шансов на успех светлогорскому ЦКК — 8:0 (дома) и 8:1 (в гостях), а «Минск» переиграл гомельский БЧ — 3:5 (в гостях), 5:1 (дома) и 3:0 (в гостях). Спортсмены «Столицы» в четвертый раз сыграют в решающей серии за чемпионский титул. Во всех предыдущих финалах они становились победителями.