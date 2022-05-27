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27 мая, источник: БЕЛТА

ВРЗ вышел вперед в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ вышел вперед в полуфинальной серии 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Гомеле в третьей встрече с гродненским «УВД-Динамо» хозяева победили со счетом 5:1. В первой игре гомельчане выиграли на своей арене с таким же результатом, а затем в Гродно динамовцы взяли реванш со счетом 2:1. Следующий поединок серии до трех побед состоится 30 мая в Гродно. На четвертьфинальной стадии гродненская дружина сенсационно обыграла победителя двух предыдущих чемпионатов оршанский «Витэн» (7:3 и 8:3). ВРЗ выиграл у столичного клуба «Охрана-Динамо» (5:2 и 3:2).

Первыми финалистами стали спортсмены «Столицы», которые в полуфинале трижды переиграли соперников из «Минска». В первом матче «столичники» выиграли со счетом 6:4, потом вырвали победу в серии послематчевых пенальти — 5:4 (игровое время — 3:3), а в третьей игре добыли викторию в овертайме — 2:1. В четвертьфинале «Столица» не оставила шансов на успех светлогорскому ЦКК — 8:0 (дома) и 8:1 (в гостях). Спортсмены «Столицы» в четвертый раз сыграют в решающей серии за чемпионский титул. Во всех предыдущих финалах они становились победителями.

Список лучших бомбардиров нынешнего первенства возглавляет лидер атак «Столицы» Владимир Жигалко, забивший 27 мячей.

В финальной серии прошлого сезона «Витэн» обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзу БЧ был сильнее «Столицы». Самый титулованный клуб — минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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