Определился бронзовый призер чемпионата Казахстана по футзалу
«Атырау» завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Атырау» завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертом матче за третье место, прошедшем в Атырау, хозяева паркета разгромили актауский «Каспий» со счетом 9:3. Таким образом счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «нефтяников».
Напомним, ранее «Кайрат» выиграл финальную серию у рудненского «Аята» и в 19-й раз подряд стал чемпионом страны.