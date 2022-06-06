«Столица» победила ВРЗ на старте золотой серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

Встреча в Гомеле началась с натиска хозяев площадки, и на 5-й минуте Дмитрий Шимановский вывел их вперед. Пропустив мяч, минчане перехватили инициативу и дважды подряд поразили ворота соперников: на 12-й минуте счет сравнял Дмитрий Шведко, а еще через минуту его успех повторил Павел Книга. После этого гости имели несколько возможностей увеличить свое преимущество, но не реализовали голевые моменты. Зато гомельчане за минуту до перерыва сумели выровнять положение после дальнего удара Дмитрия Лося. В дебюте второго тайма Павел Книга забил свой второй мяч, а потом Дмитрий Шимановский снова сравнял результат. Дело шло к овертайму, но за 22 секунды до окончания основного времени хозяева увлеклись атакой и мяч после рикошета от Максима Воронина попал в ворота ВРЗ — «Столица» вырвала победу с результатом 4:3. Следующий матч золотой серии до трех побед состоится 10 июня в минском спорткомплексе «Уручье». В полуфинальных баталиях гомельчане были сильнее «УВД-Динамо», а «столичники» переиграли земляков из «Минска».
В стартовом матче серии за бронзовые награды спортсмены «Минска» обыграли у себя дома «УВД-Динамо» с результатом 3:1, причем все три мяча забил Артем Зуенок. Гости ответили голом Александра Шоты. Следующая встреча этих соперников состоится 9 июня в Гродно. Серия за бронзу продлится до двух побед одной из команд.
Бомбардирскую гонку нынешнего первенства возглавляет Владимир Жигалко («Столица»), забивший 27 мячей.
В финальной серии прошлого сезона оршанский «Витэн» обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзу гомельский БЧ был сильнее «Столицы». Самый титулованный клуб — минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, по три — у «Минска», МАПИДа и «Столицы».