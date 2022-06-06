«Столица» победила ВРЗ на старте золотой серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

Встреча в Гомеле началась с натиска хозяев площадки, и на 5-й минуте Дмитрий Шимановский вывел их вперед. Пропустив мяч, минчане перехватили инициативу и дважды подряд поразили ворота соперников: на 12-й минуте счет сравнял Дмитрий Шведко, а еще через минуту его успех повторил Павел Книга. После этого гости имели несколько возможностей увеличить свое преимущество, но не реализовали голевые моменты. Зато гомельчане за минуту до перерыва сумели выровнять положение после дальнего удара Дмитрия Лося. В дебюте второго тайма Павел Книга забил свой второй мяч, а потом Дмитрий Шимановский снова сравнял результат. Дело шло к овертайму, но за 22 секунды до окончания основного времени хозяева увлеклись атакой и мяч после рикошета от Максима Воронина попал в ворота ВРЗ — «Столица» вырвала победу с результатом 4:3. Следующий матч золотой серии до трех побед состоится 10 июня в минском спорткомплексе «Уручье». В полуфинальных баталиях гомельчане были сильнее «УВД-Динамо», а «столичники» переиграли земляков из «Минска».