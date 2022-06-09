«УВД-Динамо» сравняло счет в бронзовой серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня во втором поединке гродненская команда выиграла на своей площадке у «Минска» со счетом 4:2. В составе победителей хет-трик оформил Давуд Штибегов. В первой игре 5 июня минчане победили соперников у себя дома с результатом 3:1. Решающий поединок за бронзовые медали состоится 14 июня в Минске.

Серия за золото 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу между «Столицей» и гомельским ВРЗ продолжится завтра в минском спорткомплексе «Уручье». В первой встрече соискателей золотых наград 6 июня в Гомеле «столичники» вырвали победу за 20 секунд до окончания игры — 4:3.

Список лучших бомбардиров нынешнего первенства возглавляет Владимир Жигалко («Столица»), забивший 27 мячей.