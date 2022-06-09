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21:04 (мск), источник: БЕЛТА

«УВД-Динамо» сравняло счет в бронзовой серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гродненского «УВД-Динамо» выровняли положение в серии за бронзу 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня во втором поединке гродненская команда выиграла на своей площадке у «Минска» со счетом 4:2. В составе победителей хет-трик оформил Давуд Штибегов. В первой игре 5 июня минчане победили соперников у себя дома с результатом 3:1. Решающий поединок за бронзовые медали состоится 14 июня в Минске.

Серия за золото 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу между «Столицей» и гомельским ВРЗ продолжится завтра в минском спорткомплексе «Уручье». В первой встрече соискателей золотых наград 6 июня в Гомеле «столичники» вырвали победу за 20 секунд до окончания игры — 4:3.

Список лучших бомбардиров нынешнего первенства возглавляет Владимир Жигалко («Столица»), забивший 27 мячей.

В финальной серии прошлого сезона оршанский «Витэн» обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзу гомельский БЧ был сильнее «Столицы». Самый титулованный клуб — минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, три — у «Столицы».

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