«Столица» второй раз обыграла ВРЗ в серии за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу

По ходу сегодняшней встречи в минском спорткомплексе «Уручье» долгое время лидировали хозяева, но за две минуты до окончания второго тайма Саркис Маргарян вывел гомельчан вперед — 3:2. Однако «столичники» не сдались, и через минуту Олег Горбенко сравнял результат — 3:3. Этот успех придал минчанам дополнительный импульс, и в начале первого овертайма Ильнур Исламов забил четвертый гол, а потом Олег Горбенко установил окончательный результат — 5:3.

В первой встрече 6 июня в Гомеле «Столица» выиграла со счетом 4:3. Следующий поединок золотой серии состоится 14 июня на арене ВРЗ. Если минчане победят, то они в четвертый раз станут чемпионами Беларуси.

После двух встреч серии за бронзовые награды между «Минском» и гродненским «УВД-Динамо» паритет: сначала минчане победили у себя дома с результатом 3:1, а потом в Гродно соперники взяли реванш — 4:2. Решающий поединок за бронзу состоится 13 июня в Минске.

Список лучших бомбардиров нынешнего первенства возглавляет Владимир Жигалко («Столица»), забивший 27 мячей.