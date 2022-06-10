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10 июня, источник: БЕЛТА

«Столица» второй раз обыграла ВРЗ в серии за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» одержали вторую викторию над гомельским ВРЗ в золотой серии 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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По ходу сегодняшней встречи в минском спорткомплексе «Уручье» долгое время лидировали хозяева, но за две минуты до окончания второго тайма Саркис Маргарян вывел гомельчан вперед — 3:2. Однако «столичники» не сдались, и через минуту Олег Горбенко сравнял результат — 3:3. Этот успех придал минчанам дополнительный импульс, и в начале первого овертайма Ильнур Исламов забил четвертый гол, а потом Олег Горбенко установил окончательный результат — 5:3.

В первой встрече 6 июня в Гомеле «Столица» выиграла со счетом 4:3. Следующий поединок золотой серии состоится 14 июня на арене ВРЗ. Если минчане победят, то они в четвертый раз станут чемпионами Беларуси.

После двух встреч серии за бронзовые награды между «Минском» и гродненским «УВД-Динамо» паритет: сначала минчане победили у себя дома с результатом 3:1, а потом в Гродно соперники взяли реванш — 4:2. Решающий поединок за бронзу состоится 13 июня в Минске.

Список лучших бомбардиров нынешнего первенства возглавляет Владимир Жигалко («Столица»), забивший 27 мячей.

В финальной серии прошлого сезона оршанский «Витэн» обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзу гомельский БЧ был сильнее «Столицы». Самый титулованный клуб — минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» и «Витэна» по четыре золота, три — у «Столицы».

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