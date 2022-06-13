«Минск» стал бронзовым призером чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в решающем поединке за бронзовые награды минчане обыграли на площадке столичного спорткомплекса МАПИД гродненский клуб «УВД-Динамо» с минимальным перевесом в счете — 3:2. В самом начале встречи Игорь Ковшиков и Александр Шота дважды поразили ворота хозяев, но удержать победу гости не смогли. Голевой дубль в составе победителей оформил Андрей Семенюк, еще один мяч забил Сергей Синицкий. В первой игре бронзовой серии минчане победили у себя дома со счетом 3:1, а потом в Гродно динамовцы взяли реванш с результатом 4:2.

Серия за золото 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу между «Столицей» и гомельским ВРЗ продолжится завтра в Гомеле. Минчане ведут 2:0 и в случае успеха в завтрашнем поединке завоюют свой четвертый чемпионский титул. В первой встрече в Гомеле «столичники» выиграли со счетом 4:3, а потом в Минске на площадке спорткомплекса «Уручье» взяли верх в овертайме с результатом 5:3.

Список лучших бомбардиров нынешнего первенства возглавляет Владимир Жигалко («Столица»), забивший 27 мячей.