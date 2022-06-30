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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Токаев определился со своим будущим

Игрок сборной Казахстана по футзалу Жомарт Токаев на правах аренды перешел из «Атырау» в «Сибиряк» из Новосибирска, сообщает пресс-служба «нефтяников».

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Источник: КФФ

В предыдущем чемпионате Казахстана он провел за «Атырау» 40 матчей и забил десять голов. В его карьере также был «Жетысу».

Напомним, 22-летний игрок в составе национальной команды выступал на Евро-2022 в Нидерландах и отметился красивым голом.

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