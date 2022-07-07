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17:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» и «Аят» узнали соперников по футзальной Лиге чемпионов

Сегодня, 7 июля, состоялась жеребьевка футзальной Лиги чемпионов, в которой участвуют «Кайрат» и «Аят», сообщают Vesti.kz.

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Казахстанские клубы начнут выступление с основного раунда.

Так, «Кайрат» вошел в группу 1, которая сыграет свой мини-турнир в Бельгии. Соперниками алматинцев станут «Спортинг Париж» (Франция), «Спортинг-Андерлхет» (Бельгия) и «Мальорка» (Испания). «Аят» же сыграет в группе 2 в Хорватии против местных команд «Ново Время» и «Пула», а также лиссабонского «Спортинга».

Матчи пройдут с 25 по 30 октября. В элитный раунд выйдут по три лучшие команды из каждой группы. Матчи элитного раунда, в свою очередь, запланированы на 22—27 ноября.

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