«Кайрат» и «Аят» узнали соперников по футзальной Лиге чемпионов

Так, «Кайрат» вошел в группу 1, которая сыграет свой мини-турнир в Бельгии. Соперниками алматинцев станут «Спортинг Париж» (Франция), «Спортинг-Андерлхет» (Бельгия) и «Мальорка» (Испания). «Аят» же сыграет в группе 2 в Хорватии против местных команд «Ново Время» и «Пула», а также лиссабонского «Спортинга».