«Кайрат» и «Аят» узнали соперников по футзальной Лиге чемпионов
Сегодня, 7 июля, состоялась жеребьевка футзальной Лиги чемпионов, в которой участвуют «Кайрат» и «Аят», сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 7 июля, состоялась жеребьевка футзальной Лиги чемпионов, в которой участвуют «Кайрат» и «Аят», сообщают Vesti.kz.
Казахстанские клубы начнут выступление с основного раунда.
Так, «Кайрат» вошел в группу 1, которая сыграет свой мини-турнир в Бельгии. Соперниками алматинцев станут «Спортинг Париж» (Франция), «Спортинг-Андерлхет» (Бельгия) и «Мальорка» (Испания). «Аят» же сыграет в группе 2 в Хорватии против местных команд «Ново Время» и «Пула», а также лиссабонского «Спортинга».
Матчи пройдут с 25 по 30 октября. В элитный раунд выйдут по три лучшие команды из каждой группы. Матчи элитного раунда, в свою очередь, запланированы на