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17:53 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу определилась с соперником перед отбором к ЧМ-2024

Cборная Казахстана по футзалу проведет осенью два товарищеских матча, сообщает KazFootball.kz. Команда сыграет против Азербайджана 19 и 20 сентября в городе Актау.

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Напомним, что после вылета от Украины (3:5) в четвертьфинале Евро-2022 подопечные Рикардо Кака не провели ни одного матча за восемь месяцев.

При этом казахстанская сборная сыграет в рамках основного раунда квалификации на чемпионат мира-2024. Свой первый матч в отборе она проведет 8 октября дома против Словении.

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