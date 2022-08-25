Сборная Казахстана по футзалу определилась с соперником перед отбором к ЧМ-2024
Cборная Казахстана по футзалу проведет осенью два товарищеских матча, сообщает KazFootball.kz. Команда сыграет против Азербайджана 19 и 20 сентября в городе Актау.
Cборная Казахстана по футзалу проведет осенью два товарищеских матча, сообщает KazFootball.kz. Команда сыграет против Азербайджана 19 и 20 сентября в городе Актау.
Напомним, что после вылета от Украины (3:5) в четвертьфинале Евро-2022 подопечные Рикардо Кака не провели ни одного матча за восемь месяцев.
При этом казахстанская сборная сыграет в рамках основного раунда квалификации на чемпионат мира-2024. Свой первый матч в отборе она проведет 8 октября дома против Словении.