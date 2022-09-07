Чемпионат России под угрозой срыва

Старт 31-го чемпионата страны по мини-футболу близок к срыву — впервые в истории. По разным оценкам, порядка семи клубов отказываются играть под эгидой Ассоциации мини-футбола России и намерены создать обособленную лигу. Против столь неожиданного решения выступили чемпион страны «Газпром-Югра», «Норильский никель» и нижегородское «Торпедо». Под руководством АМФР чемпионат должен стартовать 16 сентября.

Как было раньше

АМФР, отмечающая в 2022 году 30-летний юбилей, традиционно аккумулирует все соревнования по мини-футболу в стране: от массовых и юношеских до профессиональных. Их проведение неизменно делегируется ассоциации Российским футбольным союзом. Что касается национального чемпионата, то в 2003 году уже была создана отдельная суперлига, но из-за внутренних распрей просуществовала она два года, после чего распалась, а сильнейшие клубы страны выразили желание вернуться под крыло АМФР. И тогда, и сейчас руководителем отдельной структуры назначался президент одного из клубов. В 2003 году лигу возглавил прославленный Константин Еременко, одновременно управлявший столичным «Динамо», в 2022-м на аналогичный пост выбрали президента екатеринбургской «Синары» Григория Иванова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--885f9031aaca9bc1074d" data-vnd="885f9031aaca9bc1074d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=885f9031aaca9bc1074d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чем не устраивает АМФР

Претензии клубов к АМФР не новы. Можно согласиться с тем, что для такой большой страны 8−10 клубов в чемпионате — невысокий показатель. Но и винить АМФР в исчезновении команд нельзя. «Динамо-Самара», санкт-петербургский «Политех», смоленский «Автодор», столичная «Дина» — руководители всех этих клубов либо отправились за решетку, либо объявлены в розыск. Что касается того же столичного «Динамо», гегемона 2000-х, то на судьбе бело-голубых сказались и смерть Еременко, и последующий отзыв лицензии у банка-партнера. Наконец, мало какая сфера вышла без потерь из пандемии, но, несмотря на это, тенденция к увеличению числа участников мини-футбольного чемпионата наметилась.

Еще один посыл от стремящихся к отделению — губительные взносы. Смотрим открытые источники: в сезоне-2021/22 каждый клуб перечислял в АМФР 3,8 миллиона рублей. Еще 2,5 миллиона отправлялись напрямую на оплату судейства. При этом, со слов президента АМФР Эмиля Алиева, средние бюджеты клубов суперлиги варьируются от 50 до 350 миллионов рублей, и здесь явно не прослеживается фатальная для существования команд пропорция.

Что касается коммерческого потенциала — пределов совершенству нет. Сегодня все игры чемпионата бесплатно транслируются в интернете, качество трансляций от безупречного до любительского: все зависит от возможностей конкретного клуба и залов. И если площадки «Газпрома-Югры» или «Норильского никеля» радуют глаз, то та же «Синара» большую часть прошлого сезона провела в тренировочном манеже, а вернувшийся в элиту новосибирский «Сибиряк», также поддержавший идею ухода от АМФР, как играл, так и собирается играть в обычном университетском зале. А это, очевидно, проблема, требующая разрешения от самих клубов — и никак не от АМФР.

Будет лучше?

Обращает на себя внимание и другое. Кроме заявлений о том, что без АМФР будет лучше, клубы не предоставили ничего. Нет ни программы развития лиги, ни календаря, ни регламента, ни финансовых обоснований, ни даже состава участников — и это меньше чем за две недели до старта. Если за модель будут приняты аналогичные документы АМФР — тогда, спрашивается, в чем разница? Если этих документов нет в принципе, то вопросов еще больше, и самый главный — состоится ли чемпионат вообще.

Кто во главе

У Иванова много должностей: помимо «Синары» он управляет «Уралом», а также всем футболом Свердловской области. Также Иванов числится вице-президентом АМФР, но просчеты в работе организации на свой счет не берет. «Синара» в разные годы выигрывала и чемпионат, и Кубок страны, и Лигу чемпионов, у клуба одна из лучших школ по мини-футболу в стране. Но можно вспомнить и штрафы КДК и комитета по этике РФС за оскорбления судей в большом футболе, отстранение от футбольной деятельности на полгода из-за удара в лицо арбитра в чемпионате страны по мини-футболу. В прошлом сезоне Иванов закрыл женскую мини-футбольную «Синару» (женский футбол — тренд РФС последних лет), сенсационно дошедшую до финала Кубка страны, а также отменил поездку юношей «Синары» на финал чемпионата страны по мини-футболу U-18.

Есть ли выход из ситуации