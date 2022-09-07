«Кайрат» забил девять мячей в матче Кубка Казахстана

Источник: АФК "Кайрат"

Встреча в Актау завершилась со счетом 9:0. Покер на своей счет записал Фернандиньо, Альберт Акбаликов оформил дубль, а Вилела, Даурен Турсагулов и Дуглас забили по голу.

Отметим, что алматинцы являются действующими обладателями трофея. В группе с алматинцами, помимо «Каспия», также выступают «Астана» и «Рахмет» (Актобе).

В группе B собраны «Актобе», «Атырау», «Аят» и «Байтерек». Матчи обоих квартетов проходят в Актау и будут завершены 10 сентября.