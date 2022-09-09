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19:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Газпром-Югра» стал обладателем Суперкубка России по мини-футболу

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. «Газпром-Югра» (Югорск) обыграл екатеринбургскую «Синару» в матче за Суперкубок России по мини-футболу.

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Встреча, прошедшая в Югорске, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Жуау Гилерме Карвалью (23-я минута), Валерио Барбоза Де Лима (40) и вратарь Звиад Купатадзе (48). У проигравшей команды забили Максим Герасимов (22) и Сергей Абрамов (50).

Суперкубок России по мини-футболу прошел в четвертый раз в истории. Ранее он разыгрывался в 2001, 2003 и 2016 годах. В 2016 году «Газпром-Югра» уступил в матче за Суперкубок московскому «Динамо».

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