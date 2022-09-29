Стало известно будущее казахстанского футзального клуба

«BookmakeRReview.kz дошла эксклюзивная информация о подтверждении финансирования на сезон клубу “Каспий”. Напомним, что несколько дней назад пришли новости о проблемах с финансированием для жемчужины чемпионата Казахстана МФК “Каспий”. Казахстанское сообщество болельщиков сплотилось и дало шуму, это несомненно помогло в решении этого непростого вопроса… Вы — сила и каждый из вас большой молодец! Клубу быть! Уже на этих выходных “Каспий” примет уральский “Байтерек”, — пишет Futsalkazakhstan.