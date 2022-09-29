Стало известно будущее казахстанского футзального клуба
Футзальный клуб «Каспий» удержался наплаву в финансовом плане, что позволит актаусцам и дальше выступать в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футзальный клуб «Каспий» удержался наплаву в финансовом плане, что позволит актаусцам и дальше выступать в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«BookmakeRReview.kz дошла эксклюзивная информация о подтверждении финансирования на сезон клубу “Каспий”. Напомним, что несколько дней назад пришли новости о проблемах с финансированием для жемчужины чемпионата Казахстана МФК “Каспий”. Казахстанское сообщество болельщиков сплотилось и дало шуму, это несомненно помогло в решении этого непростого вопроса… Вы — сила и каждый из вас большой молодец! Клубу быть! Уже на этих выходных “Каспий” примет уральский “Байтерек”, — пишет Futsalkazakhstan.
Напомним, что чемпионат страны с участием 10 клубов стартовал 24 сентября, формат подразумевает два круга по два спаренных матча. Восемь лучших команд продолжат борьбу в плей-офф.