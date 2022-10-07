Боевая готовность. Сборная Казахстана стартует в отборе на ЧМ по футзалу

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Завтра, 8 октября, команда проведет стартовый матч против Словении. Главный тренер Пауло Рикардо Кака признался, что хоть соперник и очень серьезный, прорехи в его обороне все-таки найдены.

«Футболисты соперника — крупные ребята. Но они подвижные. Но у них тоже есть какие-то моменты… Мы уже посмотрели и проанализировали, где и как можем зайти к их обороне. Наверное, неэтично будет говорить, но мы знаем и их качества и недостатки. Давайте завтра уже посмотрим», — сказал Кака.

Капитан команды Лео Игита уверен, что сборная Казахстана является фаворитом в группе, хоть и отмечает, что поединки со Словенией даются непросто.

«Да, завтра будет очень сложный матч. Последние игры со Словенией были трудные. Последние четыре матча — одна победа и три ничьих. Думаю, что Казахстан — фаворит. И по рейтингу, и по тому, какой красивый футзал мы показываем в последнее время. Быть первыми в группе — это главная цель», — сказал Игита.