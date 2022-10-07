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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Я с вами не прощаюсь». Токаев сделал заявление о своем будущем

Игрок сборной Казахстана по футзалу Жомарт Токаев обратился к российскому клубу «Сибиряк», цвета которого он выступал с лета этого года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Дорогой коллектив, руководство, хочу Вам выразить слова благодарности, спасибо за Ваше понимание, поддержку, опыт профессионализм! Я очень рад, что смог хоть и немного, поиграть в этом клубе, я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания ?», — написал он в своих соцсетях.

Отметим, что в прошедших двух турах российской Суперлиги он не отметился результативными действиями.

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