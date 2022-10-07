«Я с вами не прощаюсь». Токаев сделал заявление о своем будущем

«Дорогой коллектив, руководство, хочу Вам выразить слова благодарности, спасибо за Ваше понимание, поддержку, опыт профессионализм! Я очень рад, что смог хоть и немного, поиграть в этом клубе, я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания ?», — написал он в своих соцсетях.