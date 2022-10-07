«Я с вами не прощаюсь». Токаев сделал заявление о своем будущем
Игрок сборной Казахстана по футзалу Жомарт Токаев обратился к российскому клубу «Сибиряк», цвета которого он выступал с лета этого года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игрок сборной Казахстана по футзалу Жомарт Токаев обратился к российскому клубу «Сибиряк», цвета которого он выступал с лета этого года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Дорогой коллектив, руководство, хочу Вам выразить слова благодарности, спасибо за Ваше понимание, поддержку, опыт профессионализм! Я очень рад, что смог хоть и немного, поиграть в этом клубе, я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания ?», — написал он в своих соцсетях.
Отметим, что в прошедших двух турах российской Суперлиги он не отметился результативными действиями.