Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Аяччо
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетико
Жирона
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут
Лестер
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Вулверхэмптон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Шальке-04
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
РБ Лейпциг
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Динамо
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Интер
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Альмерия
Райо Вальекано
31
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Реал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Зенит
11
Все события
Фоторепортажи
19СКА — ЦСКА: Емельяненко на льду, Клава Кока на трибуне
13Первый матч «Авангарда» на новом стадионе в Омске
17:52 (мск), источник: Vesti.kz

Кака прокомментировал успех сборной Казахстана в стартовом матче отбора ЧМ по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака прокомментировал корреспонденту Vesti.kz старт команды в отборе на чемпионат мира.

Наверх
Источник: КФФ

Сегодня, 8 октября, в Астане его команда встречалась со Словенией и победила со счетом 2:0.

«В первую очередь я доволен, что мы играли дома на прекрасной арене, болельщики устроили очень красивый праздник. Но, конечно, самое главное — это три очка. Начали с победы над сильным соперником. Я думаю, что мы большинство игры доминировали. В каких-то моментах отдали им инициативу, это нормально, это тоже высококвалифицированная команда. Но в итоге думаю, что счет закономерный», — сказал Кака.

Также в одной группе с Казахстаном играет Черногория. С ней подопечные Кака сыграют на выезде в следующем матче, он состоится 12 октября.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь