Кака прокомментировал успех сборной Казахстана в стартовом матче отбора ЧМ по футзалу

«В первую очередь я доволен, что мы играли дома на прекрасной арене, болельщики устроили очень красивый праздник. Но, конечно, самое главное — это три очка. Начали с победы над сильным соперником. Я думаю, что мы большинство игры доминировали. В каких-то моментах отдали им инициативу, это нормально, это тоже высококвалифицированная команда. Но в итоге думаю, что счет закономерный», — сказал Кака.