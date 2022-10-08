Кака прокомментировал успех сборной Казахстана в стартовом матче отбора ЧМ по футзалу
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака прокомментировал корреспонденту Vesti.kz старт команды в отборе на чемпионат мира.
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака прокомментировал корреспонденту Vesti.kz старт команды в отборе на чемпионат мира.
Сегодня, 8 октября, в Астане его команда встречалась со Словенией и победила со счетом 2:0.
«В первую очередь я доволен, что мы играли дома на прекрасной арене, болельщики устроили очень красивый праздник. Но, конечно, самое главное — это три очка. Начали с победы над сильным соперником. Я думаю, что мы большинство игры доминировали. В каких-то моментах отдали им инициативу, это нормально, это тоже высококвалифицированная команда. Но в итоге думаю, что счет закономерный», — сказал Кака.
Также в одной группе с Казахстаном играет Черногория. С ней подопечные Кака сыграют на выезде в следующем матче, он состоится 12 октября.