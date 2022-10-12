Сборная Казахстана разгромно выиграла у Черногории в отборе на ЧМ-2024
Сборная Казахстана убедительно победила команду Черногории в матче отборочного турнира ЧМ-2024 по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана убедительно победила команду Черногории в матче отборочного турнира ЧМ-2024 по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Выездная встреча в Подгорице завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
Казахстанцы вышли вперед в середине первого тайма после гола Лео на 11-й минуте. Черногорцы, благодаря мячу Филипа Марковича на 17-й минуте, сравняли счет. Впрочем, Гол Эдсона на 19-й минуте позволил Казахстану выиграть первый тайм.
Во втором тайме казахстанцы в течение 17 секунд на 29-й минуте забили еще два мяча. Сначала отличился Арнольд Кнауб, а затем гол забил Альберт Акбаликов. На 38-й минуте Тайнан установил окончательный счет.
Таким образом, сборная Казахстана набрала шесть очков и единолично возглавила группу 5. Команда Словении с тремя баллами занимает второе место, а третье у черногорцев, которые очков не набрали.
Следующий матч команда Пауло Рикардо Кака проведет как раз против Черногории 9 ноября в Алматы.