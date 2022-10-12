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21:47 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» победила «Динамо-БНТУ» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» одержали третью викторию подряд в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: МФК Столица

Сегодня на площадке минского спорткомплекса «Уручье» действующие чемпионы страны обыграли столичное «Динамо-БНТУ» с результатом 4:0.

В другом сегодняшнем матче оршанский «Витэн» уверенно победил у себя дома гомельский ВРЗ — 6:2.

Вчера в Гродно местный клуб «УВД-Динамо» разгромил гостей из «Минска» с сухим счетом 5:0. Кроме того, в 3-м туре светлогорский ЦКК добыл свою первую победу, обыграв у себя дома минский «Дорожник» с результатом 6:4, а в Минске «Борисов-900» взял верх над «Охраной-Динамо» — 4:2.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Столица» — 9 очков, «Витэн», «Борисов-900» — по 6.

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