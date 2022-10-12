«Столица» победила «Динамо-БНТУ» в чемпионате Беларуси по мини-футболу
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» одержали третью викторию подряд в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» одержали третью викторию подряд в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке минского спорткомплекса «Уручье» действующие чемпионы страны обыграли столичное «Динамо-БНТУ» с результатом 4:0.
В другом сегодняшнем матче оршанский «Витэн» уверенно победил у себя дома гомельский ВРЗ — 6:2.
Вчера в Гродно местный клуб «УВД-Динамо» разгромил гостей из «Минска» с сухим счетом 5:0. Кроме того, в 3-м туре светлогорский ЦКК добыл свою первую победу, обыграв у себя дома минский «Дорожник» с результатом 6:4, а в Минске «Борисов-900» взял верх над «Охраной-Динамо» — 4:2.
Положение в группе лидеров сейчас таково: «Столица» — 9 очков, «Витэн», «Борисов-900» — по 6.