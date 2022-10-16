«Столица» проиграла «Витэну» в чемпионате Беларуси по мини-футболу
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» потерпели первое поражение в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» потерпели первое поражение в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После трех викторий подряд чемпионы страны сегодня проиграли на своей площадке оршанскому «Витэну» со счетом 2:4. Для оршанской команды это третья победа в трех проведенных матчах.
Ранее гомельский БЧ победил на своей арене светлогорский ЦКК с минимальным перевесом в счете — 6:5. Спортсмены «Минска» обыграли земляков из «Динамо-БНТУ» с результатом 3:1. В еще одном столичном дерби «Дорожник» уступил «Охране-Динамо» — 2:3.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Витэн» — 9 очков (3 матча), «Столица» — 9 (4), «Минск» — 7 (4), БЧ — 6 (3), «Борисов-900» — 6 (3).