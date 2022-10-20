Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу и «Кайрата» остался без работы
Бразильский специалист Рикардо Камара Собрал (Какау) покинул пост главного тренера сборной Кувейта по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бразильский специалист Рикардо Камара Собрал (Какау) покинул пост главного тренера сборной Кувейта по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Эту сборную он тренировал с 2018 года.
До Кувейта Какау пять лет работал в алматинском «Кайрате», с которым завоевал два Кубка УЕФА, а также титул клубного чемпиона мира. Кроме того, бразилец возглавлял сборную Казахстана и привел ее к бронзовым медалям на Евро-2016, полуфиналу Евро-2018 и плей-офф ЧМ-2016.