Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу и «Кайрата» остался без работы

До Кувейта Какау пять лет работал в алматинском «Кайрате», с которым завоевал два Кубка УЕФА, а также титул клубного чемпиона мира. Кроме того, бразилец возглавлял сборную Казахстана и привел ее к бронзовым медалям на Евро-2016, полуфиналу Евро-2018 и плей-офф ЧМ-2016.