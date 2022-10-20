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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу и «Кайрата» остался без работы

Бразильский специалист Рикардо Камара Собрал (Какау) покинул пост главного тренера сборной Кувейта по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КФФ

Эту сборную он тренировал с 2018 года.

До Кувейта Какау пять лет работал в алматинском «Кайрате», с которым завоевал два Кубка УЕФА, а также титул клубного чемпиона мира. Кроме того, бразилец возглавлял сборную Казахстана и привел ее к бронзовым медалям на Евро-2016, полуфиналу Евро-2018 и плей-офф ЧМ-2016.

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