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19:39 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» проиграла на старте квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минской «Столицы» неудачно стартовали в розыгрыше Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в косовской Приштине в первом поединке 6-й квалификационной группы (путь В) чемпионы Беларуси уступили польскому клубу «Пяст» из Гливице с результатом 1:6. В первом тайме на площадке шла равная борьба и никому из соперников не удалось выйти вперед. А после перерыва чемпионы Польши полностью завладели инициативой и в итоге одержали крупную викторию. Единственный мяч в составе белорусов забил Сергей Лавор, отличившийся на 34-й минуте встречи при счете 0:4.

Завтра соперником минчан будет датский «Гентофте», а 28 октября подопечные Александра Чибисова завершат турнир встречей с косовским «Личени».

Составы остальных квартетов пути В:

5 — «Мостар» (Босния и Герцеговина), «Эребру» (Швеция), «Лозница-Град» (Сербия), «Араз» (Нахичевань, Азербайджан);.

7 — «Жальгирис» (Каунас, Литва), «Эболи» (Италия), «Петров» (Елгава, Латвия), «Кампуксен Динамо» (Финляндия);.

8 — «Шкупи» (Северная Македония), «Хрудим» (Чехия), «Лученец» (Словакия), «Дифферданж» (Люксембург).

Из этих групп в элитный раунд выйдут только победители. Они присоединятся к 12 лучшим клубам пути А. Матчи элитного раунда, после которого определятся участники «Финала четырех», пройдут в ноябре.

В прошлые годы «Столица» четыре раза играла в чемпионской Лиге и дважды пробивалась в элитный раунд. В предыдущем сезоне победителем Лиги чемпионов в четвертый раз в истории стала испанская «Барселона», больше титулов только у еще одного испанского клуба «Интер Мовистар», который пять раз выигрывал главный континентальный турнир.

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