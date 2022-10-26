Российский нападающий МФК «Бенфика» не был допущен к матчу Лиги чемпионов

Клуб пытался сделать всё, чтобы игроку разрешили принять участие в матче, но добиться успеха в этом не удалось. Таким образом, Чишкала теперь пропустит противостояние в Лиге чемпионов.

Нападающий сборной России по мини-футболу Чишкала выступает за «Бенфику» с 2020 года. В мае 2022 года футболист продлил контракт с португальским клубом до 2025 года.

Лига чемпионов по футзалу проходит с 26 по 29 октября.