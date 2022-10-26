Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла России в товарищеском матче

Во втором товарищеском матче в Дубае наша команда встречалась со сборной России. По ходу поединка белорусы вели со счетом 2:1 и 3:2, но в финальном периоде россияне забили три мяча подряд и в итоге одержали победу — 5:3. В составе нашей сборной голами отметились Никита Чайковский, Олег Гапон и Анатолий Рябко.