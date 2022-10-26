Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Брюгге
Порту
Футбол. Еврокубки
19:45
Интер
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Марсель
Все события
Фоторепортажи
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
9Эмери вернулся в Англию. А где другие иностранные тренеры «Спартака»?
18:58 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла России в товарищеском матче

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная команда Беларуси по пляжному футболу продолжает учебно-тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Во втором товарищеском матче в Дубае наша команда встречалась со сборной России. По ходу поединка белорусы вели со счетом 2:1 и 3:2, но в финальном периоде россияне забили три мяча подряд и в итоге одержали победу — 5:3. В составе нашей сборной голами отметились Никита Чайковский, Олег Гапон и Анатолий Рябко.

Первый спарринг в рамках выездного УТС подопечные Николаса Альварадо провели 24 октября против команды Объединенных Арабских Эмиратов, тогда сильнее со счетом 4:2 оказались белорусы. Еще один поединок между сборными Беларуси и ОАЭ по пляжному футболу состоится завтра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь