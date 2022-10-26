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23:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» вырвал ничью в матче Лиги чемпионов

«Кайрат» в первом матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов сыграл вничью с бельгийским клубом «Халле-Гооик», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: АФК "Кайрат"

Матч в Бельгии завершился со счетом 2:2.

На пятой минуте «Хаале-Гооик» вышел вперед благодаря голу Франко Еловича. Алматинцы отыгрались на 17-й минуте после мяча Руиса Лавратти. Диого на 32-й минуте вновь вывел бельгийцев вперед. Спасительную для «Кайрата» ничью на 38-й минуте принес гол Даурена Турсагулова, который вышел в качестве пятого полевого игрока.

В следующем туре «Кайрат» 27 октября сыграет с испанской «Пальмой», которая лидирует в квартете 1.

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