«Кайрат» вырвал ничью в матче Лиги чемпионов
«Кайрат» в первом матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов сыграл вничью с бельгийским клубом «Халле-Гооик», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» в первом матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов сыграл вничью с бельгийским клубом «Халле-Гооик», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Бельгии завершился со счетом 2:2.
На пятой минуте «Хаале-Гооик» вышел вперед благодаря голу Франко Еловича. Алматинцы отыгрались на 17-й минуте после мяча Руиса Лавратти. Диого на 32-й минуте вновь вывел бельгийцев вперед. Спасительную для «Кайрата» ничью на 38-й минуте принес гол Даурена Турсагулова, который вышел в качестве пятого полевого игрока.
В следующем туре «Кайрат» 27 октября сыграет с испанской «Пальмой», которая лидирует в квартете 1.