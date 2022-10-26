«Кайрат» вырвал ничью в матче Лиги чемпионов

На пятой минуте «Хаале-Гооик» вышел вперед благодаря голу Франко Еловича. Алматинцы отыгрались на 17-й минуте после мяча Руиса Лавратти. Диого на 32-й минуте вновь вывел бельгийцев вперед. Спасительную для «Кайрата» ничью на 38-й минуте принес гол Даурена Турсагулова, который вышел в качестве пятого полевого игрока.