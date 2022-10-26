«Аят» из-за автогола упустил победу в матче футзальной Лиги чемпионов

Во втором тайме на 27-й минуте Антон Рындин вывел «Аят» вперед. На 30-й Тони Елавич сравнял счет. Впрочем, на 32-й минуте Леандро здорово сыграл в отборе и сам себе организовал гол — 2:1 в пользу «Аята». На 36-й минуте Азат Валиуллин неудачно сыграл у своих ворот и отметился автоголом — 2:2.