Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду ОАЭ на сборах в Дубае

В заключительном спарринге в рамках УТС наша команда обыграла хозяев площадки сборную ОАЭ со счетом 7:5. Хет-триком в составе победителей отметился Никита Чайковский, дубль в активе Вадима Бокача, еще по голу добавили Иван Константинов и Егор Гордецкий.
Таким образом, национальная команда Беларуси по пляжному футболу завершила сборы в Дубае с двумя победами и одним поражением. Накануне наши парни уступили россиянам — 3:5, а 24 октября белорусы в первом матче оказались сильнее сборной Объединенных Арабских Эмиратов — 4:2.