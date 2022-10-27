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19:42 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду ОАЭ на сборах в Дубае

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная команда Беларуси по пляжному футболу завершила учебно-тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном спарринге в рамках УТС наша команда обыграла хозяев площадки сборную ОАЭ со счетом 7:5. Хет-триком в составе победителей отметился Никита Чайковский, дубль в активе Вадима Бокача, еще по голу добавили Иван Константинов и Егор Гордецкий.

Таким образом, национальная команда Беларуси по пляжному футболу завершила сборы в Дубае с двумя победами и одним поражением. Накануне наши парни уступили россиянам — 3:5, а 24 октября белорусы в первом матче оказались сильнее сборной Объединенных Арабских Эмиратов — 4:2.

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