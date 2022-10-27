Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду ОАЭ на сборах в Дубае

В заключительном спарринге в рамках УТС наша команда обыграла хозяев площадки сборную ОАЭ со счетом 7:5. Хет-триком в составе победителей отметился Никита Чайковский, дубль в активе Вадима Бокача, еще по голу добавили Иван Константинов и Егор Гордецкий.