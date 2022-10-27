«Кайрат» остался без победы во втором матче Лиги чемпионов с удалением Игиты

Во втором матче алматинский клуб разошелся миром с испанской «Пальмой» — 2:2.

На 9-й минуте соперник открыл счет благодаря автоголу Дугласа Жуниора. Кайратовцы отыгрались на 19-й усилиями Даурена Турсагулова, забившего с острого угла. На 36-й Чингиз Есенаманов казалось бы принес своей команде волевую победу, но на 39-й Элой Рохас вырвал ничью для «Пальмы».

При этом во втором тайме «Кайрат» остался в меньшинстве на две минуты из-за удаления Игиты, совершившего фол последней надежды. Но выстоял в этот непростой отрезок игры.

Кроме того, алматинцы из-за травм лишились Эдсона и Фернандиньо.

Следующий матч в группе 1 «Кайрат» проведет против французского «Спортинга» 29 октября.